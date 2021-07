Aantal besmettingen schiet omhoog: meer dan 50.000 in een week

Vorige week noteerde het RIVM al een verdubbeling tot 8541 gevallen. Het bleek een voorbode van een nog veel snellere groei in het aantal besmettingen in de laatste zeven dagen. In de meeste gevallen worden die nu veroorzaakt door de extra besmettelijke Delta-variant van het virus.

Dansen met Janssen

De huidige besmettingsgolf begon na de versoepelingen die het kabinet op 26 juni doorvoerde. Vooral jongeren zochten voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op. Een deel deed dat met goedkeuring van de overheid direct na een prik van het coronavaccin van Janssen. In de praktijk waren ze dan nog helemaal niet goed beschermd, want vaccins hebben zeker twee weken nodig om optimaal te gaan werken. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dit „dansen met Janssen” inmiddels afgeschaft.

Honderdduizenden mensen gingen op stap na een sneltest, die toegang bood tot nachtclubs of festivals waar afstand houden niet meer hoefde. Van die testen is bekend dat ze minder betrouwbaar zijn dan de PCR-testen die de GGD standaard gebruikt. Ook nam het kabinet een risico door een negatief testresultaat een geldigheid van 40 uur te geven, in plaats van de 24 uur die het Outbreak Management Team (OMT) had aangeraden. En er werd gesjoemeld met toegangsbewijzen. De optelsom van factoren pakte slecht uit, met de huidige besmettingscijfers tot gevolg. Premier Mark Rutte bood maandag excuses aan voor de „inschattingsfout” van het kabinet.

De wekelijkse rapportage van het RIVM bevestigt het beeld van jongeren die in de horeca en op feestjes besmet raken. Bij de mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, was dat in 37 procent van de gevallen in de horeca. De thuissituatie volgt met 28 procent. Bezoek thuis is goed voor 16 procent van de herleide gevallen, feestjes voor 15 procent en de werksituatie voor 7 procent.