’Israël trackt eigen corona-patiënten via telefoon’

Dat melden Israëlische media, waaronder de krant Haaretz. Er zijn in het land nu 193 besmettingen geteld. Alle culturele en recreatieve plekken gaan dicht. Scholen en universiteiten ook. Buitenlanders komen er niet meer in – tenzij ze aantonen in quarantaine te gaan. De overheid gaat een speciaal ’noodkabinet’ oprichten om het virus op de knieën te krijgen.

Ook worden cybermaatregelen genomen: telefoons van corona-patiënten worden vanaf nu gevolgd door de politie, onder toezicht van het ministerie van Justitie. Die maatregel was ’te extreem’ volgens een privacywaakhond maar is erdoorheen gedrukt door het ministerie, dat spreekt van een noodtoestand.

Een hooggeplaatste ambtenaar vertelt Haaretz dat de politie al geolocaliseringstechnieken heeft toegepast, via telefoonnetwerken, om een van de coronapatiënten te volgen. Diegene was teruggekomen uit Italië en werkte niet mee met autoriteiten, aldus de krant.

Frankrijk

Israël staat niet alleen. Frankrijk sluit tot nader order de publieke gelegenheden die niet essentieel zijn voor de belangrijkste levensbehoeften, zoals cafés, shops, restaurants en bioscopen. De maatregel wordt van kracht om middernacht. Dat heeft premier Édouard Philippe zaterdagavond bekendgemaakt. Supermarkten, apotheken, benzinestations en banken blijven open.

Eerder werden in België en Spanje al de cafés en restaurants gesloten.