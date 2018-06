Houten kruizen gevonden in bos

De politie, het leger en betrokken burgers gingen woensdag verder met de zoekactie naar de twee jongens. Zo zochten speciaal getrainde mariniers tot 9 uur 's avonds in de bossen tussen Rhenen en Doorn. In de komende dagen gaan de militairen verder. Dan nemen ze, opgesplitst in groepjes van acht tot tien, telkens andere gebieden onder de loep.

De mariniers en burgerzoekers hebben al eerder gespeurd in de bossen tussen Rhenen en Doorn, aan weerszijden van de provinciale weg N225. Maar volgens een politiewoordvoerder is er „een heel groot gebied” waar nog helemaal niet is gezocht. „En we willen echt alles bekeken hebben”, zei hij.

Burgers zochten woensdag op plekken in en rond Zeist, die de moeder van Ruben en Julian had aangewezen. Het gaat om gebieden met wat speeltuintjes en waterpartijen waar het gezin graag en vaak kwam. De politie houdt op de achtergrond een oogje in het zeil. Als er iets wordt gevonden wat agenten nader moeten onderzoeken, houden de burgerzoekers direct halt. Vorige week zocht de politie al op bepaalde plaatsen rond Zeist. Zo is achter het huis van de moeder en rond de hertenkamp gespeurd.

Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de vermissing van de jongens. Na de uitzending kwamen zeker 300 nieuwe tips binnen. De meeste hebben betrekking op de laatste uren van het leven van de vader. Hij werd vorige week dinsdag om 8 uur 's ochtends dood gevonden in recreatiegebied het Doornse Gat, in de buurt van Doorn. Hij had zelfmoord gepleegd.

De avond ervoor was de man met zijn zoons begonnen aan een rondrit, die onder meer door Limburg voerde. De politie vermoedt dat hij een „afscheidsrit langs voor hem belangrijke plekken” heeft gemaakt. Ook is de politie er inmiddels vrij zeker van dat de man de laatste nacht en dag van zijn leven heeft voorbereid.