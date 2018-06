Exclusief | Bollebof ft Ali B en Lange Frans

Bollebof brengt aanstaande vrijdag zijn langverwachte EP D.R.E.A.M.S. uit. Voor het nummer Daar heeft de Rotterdamse rapper Ali B en Lange Frans benaderd. Daarnaast passeren ook Gio en Kleine Viezerik de revue.

Volgens de 28-jarige rapper is D.R.E.A.M.S. een plaat met een zeer divers geluid. ”Het is het eerste project dat ik zelfstandig uitbreng. Dit brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee en het opent veel nieuwe deuren. Bovendien heb ik nu zelf de touwtjes in handen."

Over het nummer Daar zegt hij: ”Ik ben zeer tevreden over de track. Ali B en Lange Frans reageerden beide zeer positief op het nummer en besloten toen mee te werken. Het resultaat is een lekker luchtig zomers nummer."

Beluister het nummer exclusief hiernaast.

D.R.E.A.M.S. is vanaf 17 mei online verkrijgbaar. Meer info: www.thedreams.nl/