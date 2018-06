Militairen genomineerd voor homoprijs

De in Curaçao geboren en getogen Helberg weet volgens de jury diverse taboeonderwerpen binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap aan de orde te stellen. Hij nam ook het initiatief voor de eerste Antilliaanse boot bij de Canal Parade tijdens de Amsterdamse Gay Pride.

Minister Jet Bussemaker (OCW) maakt vrijdag in Den Haag de winnaar bekend van deze staatsprijs, vernoemd naar de in 2007 gestorven entertainer. De prijs wordt elke 2 jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een „fundamentele” bijdrage leverde aan de verbetering van de positie van lesbiënnes, homomannen, biseksuelen en transseksuelen. De winnaar ontvangt 10.000 euro en een kunstwerk. De jury bestaat uit Sara Kroos (voorzitter), Karin Bloemen, Arthur Japin, Jörgen Raymann en Rik van de Westelaken.

De ontwikkelingen op het vlak van homo-emancipatie staan ook twee dagen centraal tijdens de internationale homo-emancipatietop IDAHO die vanaf donderdag in Den Haag wordt gehouden. Bussemaker is gastvrouw, koningin Máxima steekt het gezelschap met haar aanwezigheid een hart onder de riem.