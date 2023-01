Overleden persoon aangetroffen op plek van grote brand Arnhem

De brand brak dinsdagmorgen vroeg uit in de wijk Sint Marten. Zeven woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. Twee van die panden zijn volgens de brandweer volledig verwoest en de vijf andere huizen hebben zeer zware schade opgelopen.

De brand begon door nog onbekende oorzaak rond 05.45 uur. Waar de brand precies is begonnen moet nog blijken uit onderzoek van brandweer en politie. De brandweer had het vuur na ruim zes uur onder controle. Onderzoek naar de oorzaak van de brand is pas na het nablussen mogelijk.