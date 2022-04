Vijf jaar cel en tbs voor uitbuiten en mishandelen 'huisslaaf'

De rechter meende dat de hoofdverdachte de vrouw op een geraffineerde en manipulatieve manier financieel en geestelijk volledig heeft uitgekleed. Volgens de rechter lijdt deze Mandy van B. aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en is haar gedrag daar grotendeels aan te wijten. Ze moet, naast haar celstraf, gedwongen en intensief behandeld worden in een tbs-kliniek. Tegen de vrouw was zes jaar geëist, maar vanwege haar stoornis matigde de rechter die straf enigszins.

Tegen haar 82-jarige moeder was drie jaar geëist, maar de rechter legde haar een jaar minder celstraf op vanwege haar hoge leeftijd. Het Openbaar Ministerie had gevraagd de vrouw meteen na het oordeel van vrijdag vast te zetten, maar dat wees de rechtbank af. Ze mag een eventueel hoger beroep in vrijheid afwachten. Haar dochter zit al in de cel.

Van B. was sinds 2007 bevriend met het 45-jarige slachtoffer en de laatste trok in 2019 bij haar in om "een beter mens" te worden. Het slachtoffer liet zich via de verdachte door een heel netwerk van hulpverleners inpakken, die haar telefonisch en per mail "hielpen". Die mensen bleken echter helemaal niet te bestaan.

Het slachtoffer werd echter vooral gedwongen allerlei huishoudelijke taken op te knappen en ze kreeg geldboetes en lijfstraffen. De boetes betaalde ze door haar huis in Amsterdam te verkopen. Met het geld kochten moeder en dochter voor ruim 270.000 aan luxe goederen.

De zaak kwam in oktober 2020 aan het licht toen het slachtoffer van de trap viel en haar voet brak. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat ze verwondingen over haar hele lichaam had, waaronder een gebroken rug.

De veroordeelde vrouwen moeten het slachtoffer ook 320.000 euro terugbetalen.