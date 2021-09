Duitse leger onderzoekt extremisme binnen eigen gelederen

De MAD onderzoekt een officier en een onderofficier van Speciale Troepencommando (KSK), dat de afgelopen jaren vaker door schandalen werd geplaagd. Zo stalen KSK-soldaten munitie en brachten ze de Hitler-groet, wat verboden is in Duitsland. Nu wordt een sergeant-majoor van de KSK ervan beschuldigd tijdens de training in 2015 de zwart-wit-rode keizerlijke vlag naast de federale vlag te hebben getoond. Tevens zou een luitenant in 2014 foto’s van rechts-extremistische aard via WhatsApp hebben verspreid.

Het is onduidelijk of de onderzoeken tot strafrechtelijke vervolging zullen leiden.

Eerder dit jaar kondigde de Duitse regering acties aan tegen het openbaar tonen van oorlogsvlaggen uit de keizerlijke en nazi-periode. Het besluit kwam voort uit bezorgdheid over het toenemende tonen door extreemrechtse groeperingen van dergelijke vlaggen, die vanwege hun symbolische waarde als vervanging worden gezien van de in Duitsland verboden hakenkruisvlag.