Onderzoek naar schandaal belastingdienst VS

De Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder heeft dinsdag (lokale tijd) opdracht gegeven voor het onderzoek.

Volgens een rapport is de belastingdienst mogelijk partijdig geweest door de conservatieve groepen strenger te controleren, hoewel het de werkwijze van de IRS niet onomwonden politiek gemotiveerd noemde.

De Amerikaanse president Barack Obama noemde de strengere controles van de conservatieve bewegingen „ontoelaatbaar en onvergeeflijk”.

Medewerkers van de IRS deden extra controles bij aanvragen voor belastingvrijstelling van non-profitorganisaties als in hun naam bijvoorbeeld 'Tea Party' of 'Patriot' voorkwam. Dat zou in 201 in Cincinnati zijn gebeurd, maar mogelijk ook op andere plekken.

Het schandaal met de belastingdienst komt zeer ongelegen. De Amerikaanse regering kampt tegelijkertijd met twee andere affaires.

Zo is de storm van kritiek over de aanval vorig jaar op het consulaat in de Libische stad Benghazi nog niet gaan liggen. De Amerikaanse regering zou meteen hebben geweten dat het ging om een terreuraanval, maar dat voor zich hebben gehouden.

Deze week werd ook nog eens bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie in het geheim telefoonverkeer heeft geregistreerd van journalisten van het persbureau AP.