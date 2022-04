Man geeft toe: ’Ik rijd al 50 jaar zonder rijbewijs’

Agenten stopten de man, omdat ze het vermoeden hadden dat de auto waar de man in reed niet verzekerd was. Toen de agenten de bestuurder naar zijn rijbewijs vroegen gaf de man toe dat hij al zo’n 50 jaar rondrijdt zonder rijbewijs. De wagen van de 70-jarige man is in beslag genomen.

De man kan een gepeperde rekening verwachten. Hij zal een bekeuring krijgen voor het rijden zonder rijbewijs, en het rijden zonder geldige verzekering.