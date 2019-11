Enorm drugslab in Rusland lijkt meer op fabriek

Er zijn tonnen chemicaliën voor de productie van synthetische drugs en eindproducten in beslag genomen. Een politievideo toonde de productiefaciliteiten en een magazijn.

Dark web

De politie arresteerde vijf mannen, waaronder met de productie belaste chemici en dealers. De drugs werden illegaal verkocht via het dark web, het afgeschermde deel van het internet. In de loop van het onderzoek werden ook bevoorradingskanalen ontdekt en ontmanteld. Hiermee is een grote klap uitgedeeld aan de illegale drugsproductie in het land, aldus de Russische autoriteiten.