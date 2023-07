Rijkswaterstaat wil milieuramp Ameland voorkomen: ’Alle hens aan dek, voor iedereen’

„Onze grootste zorg is inderdaad dat er stookolie uit het schip stroomt”, zegt woordvoerder Edwin de Feijter. „We moeten daarmee rekening houden, want of het schip nu zinkt of blijft drijven, dat is een risico. We hopen uiteraard dat we kunnen voorkomen dat het schip zinkt, maar het is momenteel alle hens aan dek, voor iedereen. Veel mensen zijn bezig om de situatie zo goed mogelijk te houden.”

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) liet eerder weten dat als er brandstof zou gaan lekken uit het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland, deze zich dan naar het noorden verspreidt en niet richting de Waddeneilanden. Dat komt door ’de huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting’, schreef Harbers in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen garanties

De Feijter kan geen garanties geven dat dit ook zo blijft. „Het is inderdaad zo dat het op dit moment niet zal gebeuren bij lekkage, maar omstandigheden kunnen veranderen. Daarom liggen er ook van Rijkswaterstaat oliebestrijdingsschepen om het ergste af te vangen, om te voorkomen dat olie alsnog naar de eilanden drijft.”

Strandgangers op Ameland proberen een glimp op te vangen van de brand op zee. Ⓒ ANP/HH

Woensdagavond meldde de Waddenvereniging dat er nog geen olie is gelekt uit het schip. De Fremantle Highway kan nog niet worden weggesleept omdat de brand aan boord nog niet uit is. Het schip heeft zeker 2800 auto’s aan boord, waaronder een aantal elektrische voertuigen. De brand zou wellicht in een van deze voertuigen zijn ontstaan.

Er zijn berichten dat een auto inmiddels is ontploft in het schip, maar een bevestiging daarvan is nog niet gegeven. Rijkswaterstaat hoopt een milieuramp te voorkomen, maar houdt er rekening mee dat dit niet gaat lukken. „We moeten helaas met alles rekening houden.”

Zorgen

Het onder controle krijgen van de complexe brand kan nog zeker dagen duren, maar een specifiek tijdspad kan niet worden gegeven. Zodra de situatie onder controle is, is het de bedoeling dat het schip naar een veilige haven kan worden gesleept. Dat zal nog wel even duren, benadrukt De Feijter. „Deze situatie hebben we niet zomaar onder controle”, erkent hij over de zorgen die leven.

Volgens de kustwacht is het vooralsnog niet mogelijk om de brand in het schip te blussen omdat wordt gevreesd dat het schip door het bluswater uit balans raakt. De Fremantle Highway was onderweg van het Duitse Bremerhaven naar Egypte en zou van daaruit verder varen naar Singapore.