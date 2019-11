Filosofisch bubbelthee drinken in een doodskist

Veeranut Rojanaprapa, docent aan de Saint John's University in Bangkok en oprichter van het Kid Mai Death Awareness Café in Bangkok. Ⓒ Foto Annelie Langerak

BANGKOK - Themacafés zijn razend populair in Azië, van honden- en kattencafés tot suikerzoete Hello Kitty-koffietentjes. Maar een macabere variant in Bangkok daagt bezoekers uit zichzelf te confronteren met hun eigen sterfelijkheid.