Verdachten van betrokkenheid bij dood man in speeltuin Assen niet vervolgd

De verdachten kwamen in actie nadat de man zich ongepast had gedragen tegenover een 4-jarig meisje in de speeltuin. Het OM bevestigde maandag dat de overleden man zich schuldig had gemaakt aan een zedendelict in de speeltuin. Beeldmateriaal daarvan is gevonden op zijn telefoon. De dochter van een van de verdachten was daarvan het slachtoffer.

De vader wilde de man meteen tegenhouden waarna het tot een handgemeen kwam en de 32-jarige man op de grond viel. De vier andere mannen kwamen op het hulpgeroep af en hielden de man op de grond bij armen, benen en onderrug in bedwang. De vader deed hier niet aan mee. De vier probeerden hem rustig te houden, maar het was een sterke man die zich met kracht bleef verzetten, aldus het OM.

Toen de politie aankwam, zagen ze dat de man niet meer reageerde. Ondanks reanimatie overleed de man ter plekke. De doodsoorzaak is volgens het NFI een combinatie van de inbedwanghouding, afwijkingen in het hart en effecten van het gebruik van amfetamine en alcohol door de man.

Het OM vindt dat het handelen van de mannen een gerechtvaardigd burgeroptreden is na een ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit. Burgers mogen daarbij afhankelijk van de situatie gepast geweld gebruiken om iemand aan de politie over te dragen.

Volgens het OM is er geen sprake van opzet dan wel schuld aan het overlijden van de man. Tegelijkertijd had de aanhouding onbedoeld een ernstige afloop; er is een persoon overleden, wat veel verdriet bij zijn familie en vrienden teweegbrengt, aldus het OM.