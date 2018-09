Doden en vermisten na mijnongeluk Indonesië

Een tunnel van de Grasbergmijn stortte dinsdag in. Mijnbedrijf Freeport-McMoRan heeft laten weten dat de reddingswerkzaamheden moeizaam verlopen en veel tijd in beslag gaan nemen.

Het is niet duidelijk hoe het met de naar schatting 27 vermisten is. Ze hadden een veiligheidstraining in een klaslokaal in de tunnel toen het ongeluk gebeurde.

De Grasbergmijn is een grote goud- en kopermijn in het Indonesische deel van het eiland Nieuw-Guinea.