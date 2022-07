Man gooit bezorger van een brug na verkeersruzie

In een video is te zien hoe hij geduwd werd door een man en vrouw. Wanneer hij wegloopt, wordt hij teruggetrokken. Vervolgens deelt de chauffeur, die zijn helm nog op heeft, een klap uit.

De twee mannen stoeien en Guillermo werd vervolgens over de stalen reling van de brug gegooid.

Hij overleefde het incident, maar hield er wel een gebroken been aan over. De politie onderzoekt de zaak, maar nog niemand is aangehouden, schrijft The Sun.