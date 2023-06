EU-landen bereiken na jarenlange impasse doorbraak over asielbeleid

Door nieuwe afspraken te maken, hopen EU-lidstaten weer grip te krijgen op de migratiechaos. Het is de bedoeling dat jaarlijks minimaal 30.000 migranten uit aankomstlanden als Italië en Griekenland worden herverdeeld over alle lidstaten. Dat is niet verplicht: landen kunnen hun verantwoordelijkheid afkopen. Daarnaast worden migranten uit veilige landen direct na aankomst via een flitsprocedure beoordeeld. Verder worden de Dublinregels aangescherpt in het voordeel van Nederland. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) verwacht een groot effect op de asielinstroom in Nederland.

Nu of nooit

Het was nu of nooit. EU-migratieministers zijn het na een laatste vergadermarathon eindelijk eens geworden over de contouren van een nieuw migratie- en asielpact. Alle lidstaten hebben water bij de wijn moeten doen. Alleen Hongarije en Polen bleven tot het einde mordicus tegen.

Aan de asielcrisis in Nederland gaat het akkoord voorlopig geen einde maken. Eerst moeten lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie samen onderhandelen om tot een definitief akkoord te komen. Over wanneer de nieuwe regels worden ingevoerd bestaat nog helemaal geen duidelijkheid. Net zomin weten we of Brussel deze keer wel gemaakte asielafspraken gaat handhaven.

Op dit moment faalt het EU-asielbeleid volkomen. Bij lidstaten is er onderling wantrouwen, ze helpen elkaar niet én keer op keer worden regeringen bij verkiezingen hard afgestraft door de kiezer. Het is wat dat betreft een wonder dat het na zeven jaar gelukt is om het eens te worden over de gevoeligste onderwerpen uit het nieuwe Europese migratie- en asielpact. De herverdeling van migranten was zo’n hoofdpijndossier. Er is afgesproken dat jaarlijks minimaal 30.000 mensen worden herverdeeld uit de overbelaste aankomstlanden. Lidstaten die niemand willen opnemen kunnen een afkoopsom betalen van 20.000 euro per migrant. De verdeling wordt gebaseerd op het bbp en de bevolkingsomvang. Nederland moet jaarlijks 1.500 migranten overnemen of 30 miljoen euro afrekenen.

Duitsland en Italië

Het overleg dreigde donderdag nog te stranden door verzet van de linkse Duitse regering. Berlijn wierp blokkades op rond detentie van kinderen uit veilige landen en rond het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Soepelere terugkeer was juist voor Italië een belangrijk punt. De Italianen waren niet nodig voor een meerderheid, maar iedereen zag in dat het hele plan zonder aankomstland Italië sowieso gedoemd is om te mislukken. Op alle punten zijn alsnog compromissen bereikt.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) heeft een aanscherping van de bestaande Dublinregels binnengehaald. Als een migrant zich nu in Italië registreert zijn de Italianen een jaar verantwoordelijk voor deze migrant en heeft doorreizen naar Ter Apel geen zin. Het is Nederland gelukt om deze periode op te krikken naar twee jaar.

’Meer dan slok op een borrel’

Van der Burg baalt van de uitzondering voor migranten die worden gered op zee. Daar blijft een periode van een jaar staan. „Dat kan een prikkel worden om juist te kiezen voor deze levensgevaarlijke route en zo door te trekken naar landen als Nederland en Duitsland”, vreest de VVD-bewindsman. Desondanks verwacht de staatssecretaris dat het totale pakket – ooit, na de invoering – een groot effect zal hebben op de asielinstroom in Nederland. „Dit scheelt niet een slok op een borrel, maar een paar hele glazen.”

Voor de korte termijn verwacht het kabinet veel van de mogelijke migratiedeal met Tunesië. Komende zondag gaat premier Rutte met zijn Italiaanse ambtsgenoot Meloni en EU-kopstuk Von der Leyen om te praten over een soort ’Turkije-deal’. In ruil voor steungeld wil de EU afspraken maken met het Noord-Afrikaanse land over het stoppen van bootjes naar Europa en terugkeer van migranten die geen recht hebben op onze gastvrijheid.