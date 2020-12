Britse seks-moeder (32) ’lokte voetballende jongens naar binnen’

Deze week is de zedenzaak behandeld. Teah Vincent (32) geeft toe dat ze seks had met de jongen in haar huis in het Engelse dorpje Woolaston, maar beweert dat de jongen haar had verteld dat hij 16 was, wat legaal zou zijn.

De rechtbank kreeg van justitie een heel ander verhaal te horen. De jongen vertelde dat hij 14 was en dat hij nog naar school ging. Hij en een vriend mochten binnen een glaasje water komen drinken.

Vincent maakte opmerkingen over haar eigen lichaam en grapte over seks. Toen ze de twee jongemannen uitnodigde op haar kamer, verwachtte de jongen dat ze tv gingen kijken of videogames gingen spelen, zo werd de rechtbank voorgespiegeld.

’Vijf minuten op en neer’

Niets van dat alles gebeurde. De vrouw trok haar kleren uit en begon seksuele handelingen. De dertiger zat ’vijf minuten lang op en neer te gaan’ boven op de 14-jarige jongen, zo werd duidelijk in de rechtbank. Het incident dateert uit 2018.

„Hij had sterk het gevoel dat het niet oké was”, zei de officier van justitie over de minderjarige jongen. „Hij wist dat hij minderjarig was en dat er een groot leeftijdsverschil was – zij was meer dan dubbel zo oud...”

Withete moeder in actie

„Uiteindelijk duwde de jongen haar van zich af, kleedde zich aan en vluchtte naar buiten”, aldus de aanklager.

De moeder van de jongen kwam verhaal halen bij Vincent en riep ’What the *** is this?! Heb je met een 14-jarige jongen seks gehad?! Dit is mijn zoon!”. Daarop riep Vincent ’haal de politie dan!’. Uiteindelijk kwam het tot een rechtszaak. De rechter moet nog uitspraak doen.