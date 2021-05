Hoe werkt het coronapaspoort straks?

Premium Binnenland

Vakantieplannen kunnen in de ijskast: openingsplan voorlopig niet ingezet

Nederlanders zitten nóg langer in onzekerheid als ze een vakantie willen boeken naar het buitenland. Demissionair coronaminister De Jonge wilde daar komende week meer informatie over geven, maar ook dat schuift in navolging van versoepelingen in eigen land een week op.