Meisje (16) gewond nadat baksteen door ruit bus gegooid wordt

De bus reed rond 18.30 uur in de Zuidert toen de baksteen door een zijraam van de bus naar binnen kwam. Een inzittende laat aan Omroep Flevoland weten dat het meisje een hoofdwond had die flink bloedde. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar de wond gehecht is.

Er zouden twee stenen naar de bus gegooid zijn, maar een miste zijn doel. De andere steen zorgde wel voor een ravage, de vloer van de bus lag bezaaid met glas. De passagiers moesten overstappen op een andere bus.