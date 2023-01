Dode baby gevonden in plastic zak op zolder van woning in Brugge

Nadat het familielid de gruwelijke vondst deed, werd direct de politie ingeschakeld. De moeder van de baby begon te huilen toen duidelijk werd dat haar geheim ontdekt was. De familie had nooit gemerkt dat de jonge vrouw zwanger was.

Volgens het parket West-Vlaanderen hebben de eerste resultaten van de autopsie aangetoond dat de baby levend geboren is. Het is onduidelijk of het kindje voldragen was. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd.

De 23-jarige vrouw is van Angolese afkomst en studeert verpleegkunde. Buurtbewoners zijn erg geschrokken. „We zijn in shock”, reageert een buurtbewoner. „We zagen die jonge vrouw hier altijd naar school vertrekken en terugkomen met de bus. Maar eerlijk: de laatste maanden zagen we haar minder. Misschien was ze ziek, dachten we. Ik begrijp niet goed dat haar familieleden niet gemerkt hebben dat ze zwanger was.”

Volgens de buren woonde de vrouw bij haar oom en zijn gezin. „Beleefde mensen, maar veel sociaal contact was er niet”, klinkt het verder bij de vrouw. „Het is niet zo dat we elkaars deur plat liepen. Maar dit blijft gewoon verschrikkelijk.”

Het gezin van de 23-jarige studente, die zelf regelmatig naar de kerk ging, blijkt diepgelovig. „Was ze bang voor de reactie van haar familie dat ze zwanger was? We weten het niet. Plots stonden hier dinsdagavond enorm veel politiewagens in de straat. En een ambulance. De hele boel werd afgesloten.” Een andere buur laat weten: „Het zijn heel beleefde, brave mensen. Voor hen moet dit ook een drama zijn. Ik leef enorm met ze mee.”