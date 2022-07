Minister Hugo de Jonge heeft corona

Het is de eerste keer dat de CDA-bewindsman besmet is met het virus. De Jonge was in het vorige kabinet minister van Volksgezondheid en het gezicht van de coronabestrijding in Nederland.

„Hij gaat in isolatie conform de adviezen van het RIVM”, zegt de woordvoerder. „De mensen met wie hij de afgelopen dagen in contact is geweest zijn geïnformeerd. De minister heeft lichte klachten en werkt vanuit huis.”