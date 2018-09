Recordhitte in Moskou

Is het in Nederland te koud voor de tijd van het jaar, in Moskou is het erg warm. Dinsdag om 13.00 uur werd een temperatuur van 28,7 graden geregistreerd. Dat is voor 14 mei een record. Tot nu toe was 14 mei 1996 het warmst: het werd toen in de Russische hoofdstad 28,4 graden. Dat meldde het Russische KNMI.