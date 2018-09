WUZmail: Door en door verrot

“Onze samenleving is verrot. Niet een beetje, maar door en door verrot. En dat al jaren. Banken en verzekeringsmaatschappijen die consumenten tillen met ondoorzichtige producten die alleen maar dienen om de eigen kas te spekken en bestuurders te belonen met salarissen en bonussen die buiten elke proportie zijn. Gaat het fout, dan mag de belastingbetaler ervoor opdraaien. Bestuurders van (semi)publieke instellingen die zich schandalig hoge beloningen toekennen en soms voor miljoenen of miljarden de zaak belazeren. Ook allemaal belastinggeld van de brave burger. Fraude met toeslagen die zijn weerga niet kent. Ook weer miljoenen aan belastinggeld door het putje. Grootscheepse fraude met zorgrekeningen, maar niemand die kon vermoeden dat het systeem deze fraude wel kinderlijk eenvoudig maakt. Jammer belastingbetaler, we verhogen gewoon de premie en het eigen risico en beroven de bejaarden van de noodzakelijke. Fraude met groene stroom die geen groene stroom blijkt te zijn. Voor miljoenen aan subsidies die verstrekt worden aan de meest belachelijke clubjes, maar fatsoenlijk controleren door de overheden is er niet bij. Hup, de subsidiepot moet immers leeg. Politici en Kamerleden reageren verbijsterd en verdoen intussen hun tijd met ellenlange vergaderingen. Maar geen nood, dan verhogen we toch gewoon de lasten van die domme, brave burger? Logisch dat de consument de hand op de knip houdt. Logisch dat het vertrouwen in de politiek beschamend laag is. Logisch dat er grote tekorten zijn. Arrestaties, veroordelingen, (oneervolle) ontslagen? Nauwelijks.”

B. de Mars, Groningen

