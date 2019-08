’Klimaatmeisje’ Greta: ’Ontmoeting met Trump verspilling van tijd’

Thunberg wil niet vliegen en reist daarom binnenkort op een zeilboot naar New York voor een VN-top. Maar Trump zal ze in New York niet treffen, stelt de 16-jarige Zweedse. „Waarom zou ik tijd verspillen aan een gesprek met iemand die toch niet luistert?”, aldus Thunberg. Ook is ze kritisch over de inspanningen van de Verenigde Staten om de uitstoot te beperken.

Na een zeilreis van twee weken zal Thunberg tijdens de top in New York een beroep doen op wereldleiders om het milieu beter te beschermen.

