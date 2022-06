A27 richting Breda dicht door ongeval met meerdere auto's

Ter illustratie: file op de snelweg Ⓒ ANP

HANK - De A27 richting Breda is dinsdagochtend afgesloten ter hoogte van Hank (Noord-Brabant) vanwege een ongeval met meerdere voertuigen. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg tot de middag dichtblijft. De politie doet ter plaatse onderzoek. Wat de toedracht is van het ongeluk en of er gewonden zijn, is nog niet duidelijk.