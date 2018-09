PlayStation Netwerk-hacker krijgt huisarrest

De 23-jarige Amerikaan Todd Miller werd verdacht als onderdeel van de groep hackers, die er in 2008 vandoor ging met wachtwoorden en creditcardgegevens van veel PlayStation-gebruikers.

Nadat de FBI Miller had ondervraagd en dat opvolgde met een huiszoekingsbevel, troffen de authoriteiten een ravage aan. Miller bleek al zijn computers en harde schijven te hebben vernield.

Daardoor is nog niet bewezen dat Miller daadwerkelijk bij de hack betrokken was. Het huisarrest is dan ook opgelegd omdat Miller bewust het lopende onderzoek heeft dwarsgezeten.

De verdachte heeft nog geluk: als hij inderdaad bij de hack betrokken bleek, stond hem een gevangenisstraf van twintig jaar te wachten en een boete van 250.000 euro.