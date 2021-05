Harde wind zorgt voor overlast: bruggen niet bediend, spitsstroken dicht

Zo worden vanwege de harde wind de gemeentelijke bruggen van de gemeente Súdwest-Fryslân voorlopig niet bediend, twittert ScheepvaartFriesland. Daarnaast is door de harde wind de spitsstrook op de A27 in beide richtingen bij het Utrechtse Hagestein dicht, meldt de ANWB. Transport Online meldt dat containerterminals in Rotterdam vrijdagmiddag en -avond zijn en/of worden gesloten, eveneens vanwege de harde wind.

Op verschillende plekken in het land is ook sprake van stormschade. Nieuwssite Regio15 meldt op Twitter bijvoorbeeld dat op de Prinses Mariannelaan in Voorburg enkele dakpannen zijn losgeraakt en dat de brandweer ter plaatse is met een hoogwerker om erger te voorkomen. In Bant, in Flevoland, bezweek een 30 jaar geleden door een boer zelf gebouwde windmolen door een windvlaag, meldt de Stentor. De windmolen knakte, en viel om in het land.