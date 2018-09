Riwal niet vervolgd voor bouw muur Israël

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq deed in 2010 aangifte tegen de verhuurder van kranen en hoogwerkers, wegens misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag vindt de bouw van de Israëlische muur een schending van het internationaal humanitair recht.

Volgens het OM heeft Riwal, dat internationaal bekend staat als Lima Holding, hijskranen en hoogwerkers verhuurd die zijn gebruikt bij de bouw. Deze apparatuur is incidenteel enkele dagen ingezet, zegt het OM.

Nederlandse bedrijven mogen niet betrokken zijn bij schendingen van de Wet internationale misdrijven of de Geneefse Conventies (oorlogsrecht). Of de inzet van materieel van Riwal zo'n schending is, kan het OM niet zeggen, daar is meer onderzoek voor nodig. Dat onderzoek doet justitie niet, omdat Riwal de activiteiten in Israël aan het beëindigen is sinds er aangifte is gedaan.