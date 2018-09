Sterke daling winkelverkopen

De samenstelling van de koopdagen was minder gunstig dan in maart 2012. Het negatieve effect hiervan op de omzet wordt geschat op zo’n 2 procent.

De omzetdaling in de detailhandel komt vooral door een sterke krimp bij de non-foodwinkels. Deze winkels boekten bijna 12 procent minder omzet dan een jaar eerder. Het volume was ruim 13 procent kleiner. Bijna alle non-foodbranches leverden omzet in. Alleen de drogisterijen wisten de omzet op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. De grootste klappen kregen de doe-het-zelfwinkels, kledingwinkels en textielsupermarkten. Sommige branches hebben mogelijk last gehad van het relatief koude weer in maart.

Winkels in voedings- en genotmiddelen noteerden een omzetstijging van ongeveer 4 procent. Het volume was iets kleiner dan een jaar geleden. De omzettoename is toe te schrijven aan de supermarkten, die ruim 5 procent meer wisten om te zetten. Deze groei kwam deels doordat de inkopen voor Pasen dit jaar voornamelijk in maart plaatsvonden en vorig jaar vooral in april.Postorderbedrijven en internetwinkels behaalden bijna 6 procent meer omzet.