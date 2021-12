Nachtmerrie voor patiënt: chirurg amputeert verkeerde been

Het voorval vond afgelopen mei plaats, maar komt nu naar buiten omdat de chirurg in een rechtszaak een boete heeft gekregen van 2700 euro wegens ’grove nalatigheid’. Volgens de chirurg is de fout echter niet haar schuld. Ze geeft aan dat ze het verkeerde been heeft geamputeerd door „een fout in de controleketen.” Daar gaat de rechtbank dus niet in mee, de chirurg is volgens de rechtbank verantwoordelijk voor de grove fout, die pas na twee dagen werd ontdekt.

De patiënt kon niet meer bij de zaak aanwezig zijn: de man is ondertussen overleden.