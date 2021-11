Wrakingskamer: geen nieuwe rechters in zaak bedreigde advocate

T. wordt ervan verdacht dat hij vanuit de gevangenis dreigbrieven heeft verstuurd of laten versturen naar zijn voormalige advocate. Hij eiste 9.000 euro van haar. Hij ontkent dat hij iets te maken had met een ontploffing op 13 oktober vorig jaar bij een gebouw in Heerhugowaard waar eerder het advocatenkantoor van Engels was gevestigd, al geeft hij toe dat hij geprobeerd heeft te regelen dat er een handgranaat bij het kantoor zou worden neergelegd.

’Lacherige sfeer’

Advocaat Roy van den Munckhof bracht tijdens de strafzaak vorige week het wrakingsverzoek naar voren. Hij verklaart: „Ik voelde me belemmerd in het verhoor van de getuigen-deskundigen. Het doel van mijn ondervraging was om voor Dylan T. een ander perspectief te openen dan het advies van de deskundigen om hem TBS met dwangverpleging op te leggen. Met mijn vragen schetste ik scenario’s om de mogelijkheid naar een mildere straf, TBS met voorwaarden, te openen.’’

,,Dan heeft deze nog zeer jonge verdachte nog iets van toekomstperspectief, al blijft het een zware maatregel’’, vervolgt Van den Munckhof. ,,Ik heb niet de vragen kunnen stellen die nodig waren. En daarbij werd ik door Dylan erop gewezen dat er achter de tafel van de rechters een lacherige sfeer ontstond toen ik aan het woord was. Daarmee werd de schijn van partijdigheid gewekt.”