Personeel Brink's wil wapens

Een woordvoerder van Brink's meldde de plannen naar aanleiding van een reportage die EenVandaag maandag uitzendt.

Brink's is de afgelopen twee jaar doelwit geweest van zwaarbewapende criminelen, die onder meer een vestiging van het waardetransportbedrijf in Amsterdam overvielen. Daarbij werden in juni 2011 onder meer explosieven gebruikt en maakten de overvallers miljoenen euro's buit.

In de uitzending zegt het hoofd beveiliging van Brink's, Sjouke de Graaf, het „zeer verontrustend” te vinden dat in 2 jaar tijd een zeer gewelddadige bende niet is gepakt. „Het is wachten op de volgende aanslag.” Overigens denkt De Graaf niet dat er sprake is van onwil bij de politie. „De Nederlandse politie heeft absoluut de wil en intentie om deze daders aan te houden en op te pakken. Maar ik heb de indruk dat ze aan het eind van hun mogelijkheden zijn.” Om de criminelen een volgende keer wel te stoppen, zouden ook eenheden van het leger ingezet kunnen worden, suggereert De Graaf.

Het geweldsmonopolie rust echter bij de overheid, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie maandagmiddag. „Er is en komt geen mogelijkheid voor personeel van geld- en waardetransporteurs om een wapen te dragen.”

De politie beschikt over voldoende middelen en instrumenten tegen deze vorm van criminaliteit, benadrukt het departement. „Zo zijn er snelle interventieteams, die speciaal getraind zijn voor het zwaarste geweldsspectrum.”

Er zijn de afgelopen tijd ook goede afspraken gemaakt tussen overheid en branche, die eerder deze maand nog zijn aangescherpt, zegt een woordvoerder. „Indien deze afspraken goed worden nageleefd, vermindert dit de kans op een overval of wordt de pakkans van criminelen verhoogd.”

De politie kan volgens de zegsman al wel een beroep doen op de inzet van het leger „als zij dat nodig acht“: „Maar het is en blijft primair de taak en verantwoordelijkheid van de politie om op te treden tegen criminaliteit, niet van het leger.”