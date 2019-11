Man verwekte mogelijk 150 kinderen in Gelderse vruchtbaarheidskliniek

Een gepensioneerde huisarts runde in die tijd een eigen vruchtbaarheidskliniek. Tussen 1972 en 1987 leverden de donoren hun ’bijdrage’ onder strikte geheimhouding af aan de achterdeur van het huis van de gepensioneerde arts. Vervolgens werd de sperma vrijwel direct gebruikt. Zo meldt de Gelderlander.

De krant sprak met een 82-jarige donor, die naar eigen zeggen zo’n 150 donorkinderen zou hebben verwekt. Vijftien jaar lang leverde hij, voor een vergoeding, sperma af bij de kliniek.

Het is niet duidelijk hoe omvangrijk de activiteiten van de praktijk zijn geweest. De arts, die in 2001 overleed, zou vijftien jaar lang sperma hebben geleverd aan wensouders vanuit heel Nederland. Vanuit het hele land werden echtparen doorgestuurd naar de kliniek in Gelderland. Regels voor de hoeveelheid nakomelingen van donoren, bestonden toen nog niet.

Zoektocht naar biologische vader

Uit onderzoek zou blijken dat wensouders de uitdrukkelijke instructie kregen om hun kinderen niet te vertellen hoe ze zijn verwerkt. Inmiddels zijn de kinderen op zoek naar hun biologische vader. Een Facebookgroep genaamd ’Kinderen van kliniek Oosterbeek’ roept alle zaaddonors uit Arnhem en omgeving op om hun anonimiteit op te heffen.

Voor zo ver bekend heeft de arts geen eigen zaad gebruikt.