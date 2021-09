Den Bosch geschokt: ’Een moeder achter een kinderwagen afslachten, hoe kun je?’

Binnenland

Vrouw (34) overleden na steekpartij Den Bosch

Een 34-jarige vrouw is woensdagochtend om het leven gekomen door een steekpartij in Den Bosch. Dat gebeurde volgens de politie bij het Ploossche Hof in de Brabantse hoofdstad. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden. De vrouw had een kindje bij zich, dat bleef ongedeerd en is opgevangen...