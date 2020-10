’Neusspray tegen corona’

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om met een computer kunstmatige mini-eiwitten te maken. Die kunnen het virus pijlsnel opsporen en tegenhouden.

De proteïne is zo klein dat zij in een neusspray of een inhalator kan worden verwerkt. Even een snuifje in beide neusgaten of een teug van de inhalator en we zijn tijdelijk beschermd tegen het virus.

Onderzoekers van het Institute for Protein Design van de University of Washington School of Medicine lieten de computer uitrekenen hoe een eiwit dat het coronavirus kan binden en onschadelijk maken eruit zou moeten zien.

Er kwam een proteïne uit die het virus op een vergelijkbare manier blokkeert als antistoffen in ons immuunsysteem. Het werkt echter alleen preventief, het is geen geneesmiddel.