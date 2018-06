Advies voor nieuwe straf Puttense moordzaak

Volgens de adviseur, de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, heeft het gerechtshof in Arnhem geen rekening gehouden met eerder opgelegde straffen aan Ron P. voor diverse diefstallen. Die hadden van de maximale straf, 20 jaar, afgetrokken moeten worden. Volgens de advocaat-generaal zou het gerechtshof in Den Bosch nu moeten bekijken of P. alsnog levenslang moet krijgen, of een straf van maximaal 16 jaar en 9 maanden.

De hoogte van de straf is het enige punt waarop een nieuwe beslissing genomen zou kunnen worden, vindt de adviseur. Aan de bewezenverklaring hoeft niets veranderd te worden; P. blijft veroordeeld voor de verkrachting van en moord op Christel Ambrosius in 1994.

Ron P. kwam in 2008 als mogelijke dader van de moord in beeld door een DNA-match. Zijn DNA was in de nationale databank opgenomen omdat hij voor een ander misdrijf was veroordeeld. Voordat P. in beeld was, zaten twee inwoners van Putten, Herman Du Bois en Wilco Viets, onterecht een jarenlange gevangenisstraf uit.