Zware covid-gevallen gaan naar ’ontwen-unit’

NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen heeft als enige ziekenhuis in ons land een speciale ontwen-unit en neemt coronapatiënten over van ziekenhuizen waar het niet lukt hen van de beademing af te halen.