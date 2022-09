Taiwan: banden China en Rusland schaden internationale vrede

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping voerden donderdag gesprekken in de Oezbeekse stad Samarkand. Volgens Poetin vormen Rusland en China een „tandem die een sleutelrol speelt in wereldwijde stabiliteit.” De president herhaalde de steun van Rusland voor China’s aanspraak op Taiwan, dat de Chinezen beschouwen als een afvallige provincie. Taipei vreest dat Beijing het voorbeeld van Rusland, dat Oekraïne is binnengevallen, volgt en ook te maken krijgt met een invasie.

Taiwan zegt dat het „Rusland ernstig veroordeelt voor het volgen van de autoritaire expansieve regering van de Chinese Communistische Partij om valse verklaringen te blijven afleggen op internationale locaties die de soevereiniteit van ons land vernederen.” De Russen beschuldigden de Amerikanen donderdag van provocaties in de Straat van Taiwan. Volgens Taipei toont dat „in hoge mate de schade aan die wordt veroorzaakt door de alliantie van Chinese en Russische autoritaire regimes voor internationale vrede, stabiliteit, democratie en vrijheid.”