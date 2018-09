Pinksteren onder stoom

Sinds 1980 vindt deze ontmoeting van de historische, deels meer dan 120 jaar oude spoorwegrijtuigen van de Selfkantbahn en de net zo bezienswaardige maar duidelijk jongere oldtimers van de weg plaats. Dit jaar zullen behalve auto’s en tractoren vooral historische ‘zwaailichtwagens’ van allerlei hulporganisaties deelnemen aan het evenement van de Selfkantbahn. Op het station van de Selfkantbahn in Gangelt-Schierwaldenrath wordt dan het verleden weer tot leven gewekt.

Ook de kleinste, nog bestaande stoomlocomotief die voor een spoorbreedte van een meter werd gebouwd (bouwjaar 1894), is dan te zien. Die is eigendom van een particuliere Nederlandse verzamelaar. De locomotief werd door een vakbedrijf in Groot-Brittannië getrouw naar het origineel gerestaureerd. Op de beide pinksterdagen zal hij proefritten maken op het traject van de Selfkantbahn – een echte blikvanger.

Op het terrein van de voormalige fabriek voor lemen buizen in Geilenkirchen-Gillrath worden op zondag en maandag bouwmachines en vrachtauto’s uit de jaren 1960 gepresenteerd. De treinen van de Selfkantbahn stoppen bij het fabrieksterrein en de treinreizigers kunnen zien hoe baggermachines, kabelbaggermachines en rupsvoertuigen zand en kiezelstenen transporteren en op vrachtauto’s laden. Deze demonstraties geven een indruk van hoe en met welke machines men 50 jaar geleden werkte. Het demonstratieterrein ligt op slechts enkele minuten afstand van het station Gillrath.

Meerdere nostalgische stoomtreinen zijn beide feestdagen afwisselend tussen Geilenkirchen-Gillrath (aan de B 56) en Gangelt-Schierwaldenrath met verschillende treinsamenstellingen onderweg. Zo heeft men de mogelijkheid de gemoedelijke manier van reizen van rond 1900 zelf eens te beleven. De eerste trein vertrekt om 10.15 u. vanaf Schierwaldenrath; daarna zijn de treinen ieder uur tot 18.00 u. onderweg. Vanaf Gillrath vertrekt de eerste trein om 11.03 u.

In de rijtuighal op het station Schierwaldenrath kunnen de bezoekers een unieke verzameling van historische stoom- en diesellocomotieven alsook personen- en goederenwagons uit alle tijdvakken van geschiedenis van de Duitse locaalspoorwegen bekijken.

Hier kunt u bovendien de expositie ‚Een eeuw verkeersborden in Duitsland’ bezichtigen. Deze kleine, maar fijne expositie toont naast de geschiedenis ook de veelsoortigheid van Duitse verkeerstekens en heeft eveneens enkele curiositeiten te bieden.

In deze hal komen ook de modelspoorfans aan hun trekken. Een grote modelban spoor 0 en een LGB-modelban zijn te bekijken. Ook vindt er beide dagen in de hal een beurs voor modeltreinen plaats.

De entree is gratis.

Meer info: www.selfkantbahn.de