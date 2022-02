LIVE | EU stuurt Oekraïne wapens, weert vliegtuigen en tv-zenders Rusland

De opmars van de Russische troepen verloopt met horten en stoten. In de nacht van zaterdag op zondag werd zware artillerie waargenomen bij Kiev, bij de luchtmachtbasis Vasylkiv op enkele kilometers van de hoofdstad is zwaar gevochten. Bij de basis is een oliedepot in brand geschoten. Russische troepen proberen al sinds donderdag de basis in handen te krijgen.

De hoofdstad zelf is nog steeds in Oekraïense handen. In de tweede stad van het land, Charkov, reden vroeg in de ochtend Russische troepen in de straten. Daar werd nog wel hevig gevochten.

Buitenlandse analisten menen dat de Russen gefrustreerd zijn door de hevige Oekraïense weerstand.