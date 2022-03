Premium Het beste van De Telegraaf

Orbán niet van scherm te branden Hongaren zijn corruptie beu

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

BOEDAPEST - Op het monumentale Hösök Tere (Heldenplein) begon Viktor Orbán zijn lange loopbaan als Hongaars leider. Als student riep hij in 1989, in de communistische eindtijd, de Russen op om hun Sovjet-troepen terug te trekken. ,,Maar nu is hij Poetins beste vriend, terwijl die oorlog voert”, zegt Holocaust-overlever en biograaf Paul Lendvai (92).