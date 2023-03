Treinen Den Bosch - Boxtel gaan weer rijden na stremming door dassen

Volgens ProRail zijn de laatste twee van de zeventien gangen onder het spoor in Vught dinsdag afgesloten. Bij Esch werden eerder in totaal zo’n 25 gangen aangetroffen. „De gaten zijn allemaal gedicht en het spoor is zowel in Esch als in Vught weer hersteld. We zijn momenteel bezig met de afronding van de werkzaamheden.” Zo wordt door ProRail onder andere graafwerend gaaswerk gelegd om te voorkomen dat de dassen terugkeren. De dassen zijn tijdens de werkzaamheden in beide plaatsen niet meer gezien, zegt de spoorbeheerder. Dat zou komen dankzij de maatregelen die nu zijn genomen.

Bij inspectie van de gangen is volgens ProRail gebleken dat een aantal door de bever is gegraven. De bever is net als de das ook een beschermde diersoort. Ook in die gangen zijn volgens ProRail geen bevers gesignaleerd.