Inbrekers racen weg van politie

Rond 3 uur in de nacht van zondag op maandag kreeg de politie een melding van een inbraak in een kledingzaak. Niet lang daarna zagen agenten meerdere personen in een auto met meer dan 200 kilometer per uur over de provinciale weg rijden. Dit leidde tot een achtervolging over de A12 richting Den Haag en de A4 richting Rotterdam. De politie heeft 1,5 uur achter de inbrekers aangezeten.

De vluchtauto werd uiteindelijk leeg aangetroffen in het riviertje de Schie in Delft. Een ooggetuige zag bij de plek waar de auto gevonden is, de verdachten in andere auto's wegvluchten.