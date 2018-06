Politie nog op volle kracht in broertjeszaak

„We hebben van de heenweg die de vader heeft gereden vanaf Vleuten naar Zuid-Limburg voldoende gegevens om zeker te weten welke route hij heeft genomen. Maar van de tijd en de route tussen maandagavond kwart over 10 in Neerbeek en dinsdagmorgen 10 over half 2 in Rhenen ontbreekt elk spoor”, aldus de zegsman van de politie.

Het rechercheteam houdt er rekening mee dat de 38-jarige vader, die later in Doorn zelfmoord pleegde, in Zuid-Limburg expres zijn mobiele telefoon heeft uitgeschakeld, zodat zendmasten geen gegevens van zijn route konden oppikken. Pas dinsdagochtend vroeg is er weer een signaal via een zendmast in Leersum.

Kort daarvoor is op een camerabeeld te zien dat de vader in het nabijgelegen Rhenen rijdt. „Op dat beeld kunnen we de kinderen niet zien. Maar misschien zaten ze toch in de auto, zo midden in de nacht kunnen ze wel liggen te slapen op de achterbank. We moeten de kinderen zelf zien om te weten wanneer ze nog bij hun vader waren.” Een gerucht dat maandag opdook dat de politie flyers zou hebben verspreid in Duitsland is volgens de woordvoerder „onzin.”