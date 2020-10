Artsen positief over situatie Donald Trump: ’Hij wordt niet beademd’

Het is nog wel onduidelijk hoelang Trump in het ziekenhuis moet blijven. Hij zal een vijf dagen durende behandeling krijgen met het virusremmende middel Remdesivir. De president vroeg volgens zijn artsen zelf nog naar het omstreden middel hydroxychloroquine, maar daar zit hij niet aan.

De arts Sean Conley zei dat het „erg goed” gaat met Trump. Conley is tevreden met de positieve ontwikkelingen rond zijn gezondheidstoestand. Trump heeft de artsen laten weten dat hij voor zijn gevoel zo het ziekenhuis uit zou kunnen lopen. Trump heeft nog wel last van hoesten, een verstopte neus en vermoeidheid. Maar ook die symptomen lijken te verbeteren. Op de vraag of de president extra zuurstof heeft gekregen, wil Conley niet reageren.

Een anonieme bron die op de hoogte is van situatie van Trump is echter veel minder optimistisch dan de artsen. Tegen persbureau Reuters zegt de ingewijde dat de vitale functies van Trump in de afgelopen 24 uur zeer zorgelijk waren. Volgens hem zijn de komende 48 uur cruciaal voor zijn herstel.

Trumps vrouw Melania, die ook besmet is met het coronavirus, hoeft geen extra behandeling. Zij maakt het volgens Conley goed.

Het was lange tijd onduidelijk hoe het met Trump ging. Hij maakte vrijdagmorgen bekend dat hij en Melania besmet zijn met het coronavirus en dat het het goed met hem ging. „Uit voorzorg” werd hij later op de dag overgebracht naar het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda, vlakbij de hoofdstad Washington. Maar een officiële verklaring van artsen over zijn gezondheidssituatie bleef uit.