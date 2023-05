Algerijnen drie jaar de bak in voor verkrachting op station, schadevergoeding slachtoffer (19)

Beiden verdachten zijn 23 jaar oud. Het vonnis was gelijk aan de eerdere eis van de officier van justitie. De vrouw krijgt 5.300 euro schadevergoeding, waarvan 5.000 euro smartengeld.

De rechters stelden vast dat de (poging tot) verkrachting een „vernederende, kwetsende en traumatische gebeurtenis” voor het jonge slachtoffer is, meldt Noordhollands Dagblad. Ze vergrepen zich ’s nachts aan de vrouw, toen ze alleen op een bankje zat. Ze was op haar vriend aan het wachten.

De twee, van wie er een in 2020 als ongewenst vreemdeling is bestempeld, gingen naast haar zitten en begonnen haar lastig te vallen. Ze zouden vervolgens haar broek naar beneden hebben getrokken en haar hebben betast. Op het lichaam van de vrouw werden dna-sporen aangetroffen van de mannen. De verdachten zouden zich lachend uit de voeten hebben gemaakt en werden later aangehouden. Ze ontkenden.