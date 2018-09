Sharif claimt overwinning in Pakistan

Nawaz Sharif (63) leidt de oppositiepartij Moslimliga PLM-N. Of die de grootste partij in het Pakistaanse parlement wordt, hangt vooral af van het resultaat van oud-cricketer Imran Khan van de hervormingsgezinde Beweging voor Gerechtigheid (PTI). Grote verliezer wordt waarschijnlijk de Pakistaanse Volkspartij (PPP). Die was de afgelopen 5 jaar aan de macht.

Op de verkiezingsdag vielen zeker 17 doden door aanslagen. Toch brachten miljoenen Pakistanen hun stem uit. Definitieve opkomstcijfers zijn er nog niet, maar rond het middaguur had ongeveer 30 procent van de 86 miljoen kiezers gestemd. Dat is een relatief hoge opkomst. De kiescommissie verwacht dat over de hele dag meer dan 60 procent zal hebben gestemd bij de 70.000 stembureaus. In 2008 kwam slechts 44 procent opdagen.

Veel kiezers hopen nu op een wending door hun diepe teleurstelling over de oude garde in de politiek. Die wordt gevormd door rijke families die weinig verandering willen of aandurven.

De parlementsverkiezingen zijn historisch. Pakistan is vaak bestuurd door legerleiders die met een staatsgreep aan de macht waren gekomen. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid 66 jaar geleden lijkt een burgerregering haar regeerperiode af te maken en de macht over te gaan dragen aan een gekozen burgerregering.