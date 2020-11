Aantal nieuwe coronagevallen weer gestegen

Ook vorige week waren er op woensdag, donderdag en vrijdag meer positieve tests dan op maandag en dinsdag. Volgens de GGD’en kan dit komen doordat in het weekend minder mensen worden getest dan doordeweeks. Als iemand op zaterdag of zondag is getest, kan de uitslag op maandag of dinsdag bekend zijn.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 337 positieve tests geregistreerd. Het aantal besmettingen in Rotterdam steeg met 297 en in Utrecht kwamen er 148 gevallen bij. Verder werden 145 Hagenaars en 117 Tilburgers positief getest.

Urk

Urk is een van de grote brandhaarden van Nederland. Op het voormalige eiland zijn afgelopen etmaal 30 mensen positief getest, vergelijkbaar met steden als Enschede, Maastricht en Apeldoorn. In de afgelopen dagen steeg het aantal besmettingen op Urk met 224.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 37.000 positieve tests geregistreerd, vergelijkbaar met de week ervoor. Eind oktober, op de top van de tweede golf, waren er bijna 70.000 positieve tests in een week.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag werden 75 sterfgevallen geregistreerd. Het aantal bevestigde sterfgevallen door corona steeg vrijdag tot boven de 8800.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus vastgesteld bij ruim 473.000 Nederlanders. Dat betekent dat in de loop van volgende week de half miljoenste besmetting een feit kan zijn.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger. In de beginfase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Daardoor is een onbekend aantal mensen overleden of genezen zonder dat ooit is vast komen te staan dat ze het virus onder de leden hadden. Tijdens de tweede golf lukte het niet iedereen om een testafspraak te maken. Ook daardoor kunnen mensen zijn overleden aan het virus of zijn genezen zonder ooit te weten dat ze besmet waren geraakt.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Amsterdam telt de meeste coronagevallen van Nederland. In de hoofdstad zijn bijna 37.000 inwoners positief getest. In Rotterdam staat de teller op bijna 32.000 en in Den Haag op bijna 21.000. In totaal zijn er nu 118 gemeenten met meer dan duizend gevallen.