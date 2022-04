Hoge Raad: No Surrender blijft verboden motorclub

Het Openbaar Ministerie zocht in 2017 al naar mogelijkheden om No Surrender te verbieden. De rechtbank in Assen legde dat verbod twee jaar later op. De motorclub ging vervolgens vergeefs in hoger beroep. Vervolgens ging No Surrender bij de Hoge Raad in cassatie.

Bekijk ook: OM eist tot 12 jaar cel tegen kopstukken No Surrender

Het gerechtshof in Leeuwarden omschreef No Surrender als een zeer gesloten organisatie met een militair karakter en strenge regels. De structuur en cultuur van de club vergemakkelijkten volgens de rechters het plegen van geweldsmisdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Het was kennelijk de bedoeling van No Surrender om zichzelf en haar leden als wetteloze bandieten buiten de maatschappelijke orde te plaatsen en angst te kweken, zo stelde het hof. Ernstige criminele gedragingen van leden konden volgens het hof worden toegerekend aan No Surrender.

Henk Kuipers, Klaas Otto en twee andere kopstukken werden veroordeeld tot celstraffen voor het leiding geven aan een criminele organisatie. No Surrender werd in 2013 door Otto in het leven geroepen.